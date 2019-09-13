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НБУ опровергает заявление Дубинского по Радикал Банку

НБУ опровергает заявление Дубинского по Радикал Банку
13.09.2019, 10:17

В Нацбанке заявили, что регулятор не выплачивал акционеру Радикал Банка никакого возмещения и законных оснований для такого возмещения нет

В Национальном банке Украины отрицают заявление народного депутата Александра Дубинского о возмещение имущественного ущерба  в пользу акционеров Радикал Банка в размере 129 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк не возмещал акционеру Радикал Банка средства и никаких законных оснований для такого возмещения нет. 27 августа Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка и отменил соответствующие решения судов", - говорится в разъяснении НБУ.

При этом регулятор отмечает, что НБУ сформирует обеспечение под возможные будущие обязательства Нацбанка по этому судебному делу в соответствии с требованиями законодательства Украины и международных стандартов финансовой отчетности.

"Акцентируем, что формирование обеспечения под возможные будущие обязательства не является возмещением материального ущерба", - подчеркивают в НБУ. Кроме того, регулятор уверен в своей правовой позиции и "ожидает беспристрастного рассмотрения этого дела судом первой инстанции".

  • Радикал Банк был создан в 2009 году на базе киевского филиала харьковского Зембанка. Тогда крупнейшим собственником банка был депутат Киевского областного совета Андрей Пасечник (43,4% акций). Согласно документам, найденным в Межигорье после побега Виктора Януковича в феврале 2014 года, Радикал Банк был связан с экс-президентом.
  • 9 июля 2015 года НБУ отнес Радикал Банк к неплатежеспособным, а уже 10-го в банк вошла временная администрация ФГВФЛ. Ликвидация банка началась 9 ноября того же года. По данным НБУ, ключевым владельцем банка в момент его ликвидации были вице-президент концерна Укрросметалл Александр Шпак и Анри Веремийченко. Они контролировали 71% банка через Промышленную инновационную компанию.
  • 4 июля 2018 года Верховный суд отменил решение НБУ о признании банка неплатежеспособным. В связи с этим собственник банка решил взыскать с НБУ полученный имущественный ущерб в виде лишения принадлежащих ему корпоративных прав стоимостью 129,9 млн.
  • В марте 2019 года НБУ проиграл спор собственнику Радикал Банка в Хозсуде Киева и обязан выплатить ему 128,9 млн грн в качестве денежной компенсации. Нацбанк подал апелляцию, но в мае проиграл и ее.

По данным Фонда гарантирования вкладов, на 1 января 2019 год а вкладчикам Радикал Банка были выплачены компенсации на 137,9 млн грн (89,7% запланированных выплат).

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НБУ Радикал Банк александр дубинский
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