НБУ отменил ограничения на снятие валюты для финучреждений – новых банкнот станет больше

С 1 июля небанковские финансовые учреждения смогут без ограничений по сумме снимать национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными касс. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это будет способствовать расширению предложения иностранной валюты, не имеющей признаков значительного износа или повреждения, на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать иностранную валюту граждане", – отмечается в сообщении.

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Кроме того, предоставление разрешения небанковским финансовым учреждениям снимать без ограничений наличную гривну позволит поддерживать на должном уровне гривневую ликвидность для бесперебойного принятия ими наличной иностранной валюты у граждан, добавили в НБУ.

"Таким образом НБУ придал весомый импульс для дальнейшей стабилизации ситуации с обменом наличной иностранной валюты. Так, благодаря введенным изменениям небанковские финансовые учреждения будут иметь бесперебойный доступ к наличной иностранной валюте без признаков значительного износа или повреждения, который уже имеют банки. Соответственно, это положительно повлияет на состояние наличной иностранной валюты, к которой имеют доступ граждане", – прогнозируют в Нацбанке.

В то же время, чтобы предоставленное разрешение использовалось исключительно для обеспечения стабильной ситуации на валютном рынке, НБУ определил условия, которые должны соблюдаться небанковскими финансовыми учреждениями.

Так, объем снятой наличности в гривне или иностранной валюте небанковским финансовым учреждением не должен превышать объем средств в гривне или иностранной валюте, ранее зачисленной на их счет в банке.