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НБУ скасував обмеження на зняття валюти для фінустанов – нових банкнот стане більше

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01.07.2023, 12:21
НБУ скасував обмеження на зняття валюти для фінустанов – нових банкнот стане більше - Фото
Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

З 1 липня небанківські фінансові установи зможуть без обмежень за сумою знімати національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас. Про це інформує пресслужба НБУ. 

"Це сприятиме розширенню пропозиції іноземної валюти, яка не має ознак значного зношення чи пошкодження, на готівковому валютному ринку, де мають змогу купувати та продавати іноземну валюту громадяни", – зазначається у повідомленні. 

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Крім того, надання дозволу небанківським фінансовим установам знімати без обмежень готівкову гривню дасть змогу підтримувати на належному рівні гривневу ліквідність для безперебійного прийняття ними готівкової іноземної валюти в громадян, додали в НБУ.

"У такий спосіб НБУ надав вагомий імпульс для подальшої стабілізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти. Так, завдяки запровадженим змінам небанківські фінансові установи матимуть безперебійний доступ до готівкової іноземної валюти без ознак значного зношення чи пошкодження, який вже мають банки. Відповідно це позитивно вплине на стан готівкової іноземної валюти, до якої мають доступ громадяни", – прогнозують у Нацбанку.

Водночас, щоб наданий дозвіл використовувався виключно з метою забезпечення стабільної ситуації на валютному ринку, НБУ визначив умови, яких повинні дотримуватися небанківські фінансові установи.

Так, обсяг знятої готівки у гривні чи іноземній валюті небанківською фінансовою установою не повинен перевищувати обсяг коштів у гривні чи іноземній валюті, яка була раніше зарахована на їхній рахунок у банку. 

Наталія Софієнко
НБУіноземна валютанебанківські фінустанови
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