НБУ отменяет очередное валютное ограничение

С 5 ноября Национальный банк Украины отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 000 грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.

Как сообщает пресс-служба НБУ, прекращает действовать для физлиц и требование предоставлять в банки документы, подтверждающие основания на покупку безналичной валюты.

По оценкам НБУ, эти послабления существенно не повлияют на валютный рынок. Так как, во-первых, население покупает валюту на суммы меньше 150 000 грн. Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня соизмеримы.

В то же время чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке благодаря избыточному предложению со стороны бизнеса и инвесторов в этом году составляет почти $4 млрд, а международные резервы в течение последних месяцев сохраняются на уровне $21-22 млрд.

В НБУ считают, что нет оснований и для усиления давления на гривню в результате действия психологических факторов: инфляционные и девальвационные ожидания украинцев продолжают улучшаться.

Либерализация валютного законодательства и укрепления макрофинансовой стабильности позволили Нацбанку отменить в этом году уже более 30 валютных ограничений, в том числе для населения.

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В НБУ напоминают, что в феврале регулятор разрешил оnline-покупку иностранной валюты. Также введена система инвестирования за рубеж в рамках е-лимитов (сегодня -до 50 000 евро/год для физлиц) без необходимости получения разрешений или лицензий НБУ.

Нацбанке обещают продолжать валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий и с учетом скорости принятия и имплементации пакета законов, направленных на предупреждение непродуктивного оттока капитала из страны. В частности законопроекта о противодействии BEPS - "Об имплементации Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения ".

Ослабления валютного регулирования утверждены постановлением НБУ №125 от 29 октября и вступят в силу 5 ноября.