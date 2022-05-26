НБУ оценил масштабы "карточного туризма" в сотни миллионов долларов

Национальный банк считает, что "карточные туристы" в апреле и мае завезли на черный рынок Украины сотни миллионов долларов. Об этом рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью Forbes.

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В апреле 35% общего объема операций по гривневым картам за границей пришлось на снятие наличных. Это около 23 млрд грн в эквиваленте. За неполные три недели мая показатель увеличился до 45%, или 22 млрд грн в эквиваленте.

"Более половины этих сумм приходится на клиентов банков, максимально или полностью использующих месячный лимит на обналичивание в иностранных банкоматах. Очевидно, это не только граждане, вынужденно покинувшие страну, но и так называемые "карточные туристы", зарабатывающие на ввозе наличной валюты в Украину и перепродаже через местные сети обменников. Это способ обойти ограничения на покупку валюты", — сказал Гелетий.

Загруженные валютой "торговцы" возвращались в Украину, где продавали ее на черном рынке уже по более высокому курсу, зарабатывая по 3-4 гривни на долларе или евро.

21 мая в рамках борьбы с "карточным туризмом" Нацбанк отменил ограничение цены на наличный курс продажи. До этого банкам запрещалось продавать наличные деньги дороже 32,18 грн/$.

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Андрей Водяный

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