НБУ оценил объем "серой" экономики Украины в 30% ВВП

Объем "серой" экономики Украины составляет 30% ВВП. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время международного экономического форума, пишет агентство Интерфакс-Украина.

"Есть разные оценки "серой" экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен $30-35 млрд" - цитирует агентство главу НБУ. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Он добавил, что подсчет накоплений осуществлен по методологии платежного баланса. Отсутствие оценки до 2010 года объясняется проблемами в статистике.

"Что касается вопроса, как достать эти деньги "из-под матраса", – это небанковский финансовый рынок. Сегодня этот рынок более динамичный, его путь к клиенту короче, чем у банков" – отметил глава НБУ.

Шевченко сообщил, что Нацбанк инициировал обновление законодательной базы небанковского финрынка, потому что нынешние законы были приняты 20 лет назад.

"До конца года мы это пройдем, у нас хорошая вовлеченность профильных ассоциаций", - сказал Шевченко.

Глава Нацбанка констатировал, что у граждан есть несколько вариантов инвестирования: депозиты и недвижимость, а также ОВГЗ.

29 июня 2021 года минэкономики оценило объем теневой экономики Украины в 2020 году в 30% от ВВП страны (1,25 трлн грн от ВВП за 2020 год) и он за год вырос на 3 процентных пункта.

7 октября НБУ утвердил требования по раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об условиях потребительских кредитов и о полной стоимости кредита для потребителя. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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