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НБУ оценил объем "серой" экономики Украины в 30% ВВП

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 08:43
НБУ оценил объем
Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Объем "серой" экономики Украины составляет 30% ВВП. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время международного экономического форума, пишет агентство Интерфакс-Украина.     

"Есть разные оценки "серой" экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен $30-35 млрд" - цитирует агентство главу НБУ. 

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Он добавил, что подсчет накоплений осуществлен по методологии платежного баланса. Отсутствие оценки до 2010 года объясняется проблемами в статистике. 

"Что касается вопроса, как достать эти деньги "из-под матраса", – это небанковский финансовый рынок. Сегодня этот рынок более динамичный, его путь к клиенту короче, чем у банков" – отметил глава НБУ. 

Шевченко сообщил, что Нацбанк инициировал обновление законодательной базы небанковского финрынка, потому что нынешние законы были приняты 20 лет назад.  

"До конца года мы это пройдем, у нас хорошая вовлеченность профильных ассоциаций", - сказал Шевченко. 

Глава Нацбанка констатировал, что у граждан есть несколько вариантов инвестирования: депозиты и недвижимость, а также ОВГЗ. 

  • 29 июня 2021 года минэкономики оценило объем теневой экономики Украины в 2020 году в 30% от ВВП страны (1,25 трлн грн от ВВП за 2020 год) и он за год вырос на 3 процентных пункта.   

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Роман Брыль
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нацбанк сбережения теневая экономика серая экономика
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