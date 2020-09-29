НБУ: Перевод денег в Украину по легальным каналам вырос на $700 млн за год

Объем денежных переводов частных лиц в Украину по легальным каналам увеличился на $700 млн в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В частности, через корреспондентские счета банков в Украину было переведено $2,9 млрд в январе-августе ($2,4 млрд за восемь месяцев прошлого года). Через международные платежные системы – $1,6 млрд против $1,4 млрд за отчетные периоды.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Соответственно, сократился объем переводов через неформальные каналы: до $2,5 млрд за восемь месяцев 2020 года по сравнению с $3,7 млрд за январь-август прошлого года.

В целом, объем денежных переводов Украину сократился на $493 млн до $7,1 млрд в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе объем переводов составил $906 млн, что на $16 млн меньше, чем в июле текущего года и на $113 млн меньше, чем в августе 2019 года.

Сумма денежных переводов частных лиц в Украину по итогам первого полугодия 2020 года составила $5,3 млрд.Это на 3,8% меньше ($5,3 млрд), чем за январь-июнь 2019 года.

2 сентября НБУ сообщил, что объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил $922 млн, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года ($1,07 млрд), и на 7,2% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года ($994 млн).

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.