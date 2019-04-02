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02.04.2019, 15:46

НБУ показал цены на услуги по регистрации и лицензированию

НБУ показал цены на услуги по регистрации и лицензированию

Нацбанк ввел тарифы ряд услуг в сфере лицензирования операций по инкассации

Национальный банк Украины изменил тарифы на свои услуги по регистрации и лицензированию. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ ввел тарифы на такие услуги в сфере лицензирования операций по инкассации:

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  • тариф на услугу по выдаче юрлицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации - 39 820 грн;
  • тариф за предоставление услуги по получению согласия на осуществление операций по обработке и хранению наличных - 32 130 грн.

Кроме того Нацбанк уточнил названия отдельных услуг в связи с вступлением в силу Положения о лицензировании банков (утверждено постановлением НБУ от 22.12.2018 г. №149).

Регулятор также исключил тарифы на услуги, связанные с включением аудиторов в Реестр аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

Изменения внесены постановлением правления НБУ от 01.04.2019 г. №54 "О внесении изменений в Тарифы на услуги по регистрации и лицензированию, предоставляемых Национальным банком Украины" и вступают в силу с 02.04.2019 г.

Ранее в НБУ рассказали, как компании стать инкассатором. Для этого нужно выполнить пять базовых требований для получения лицензии, среди которых надлежащая материально-техническая база, репутация и 2 млн грн. 

Напомним, что в январе Нацбанк разрешили хранить наличные небанковским инкассаторам.

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Теги: НБУ, лицензия, инкассация, регистрация и лицензирование НБУ
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