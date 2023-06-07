НБУ получил неполный пакет документов от претендента на банк Фридмана
Национальный Банк Украины получил неполный пакет документов от потенциального покупателя на получение существенного участия в принадлежащем россиянам Михаилу Фридману, Петру Авену и партнерам Сенс Банка (бывший Альфа Банк), пишет ЭП со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Поданные документы содержат существенные несоответствия требованиям законодательства Украины и Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления НБУ от 22 декабря 2018 года №1492", – сообщили в Нацбанке.
Пока это единственная попытка согласовать у регулятора изменение структуры владельцев Сенс Банка с начала войны.
В Нацбанке добавили, что не принимали никаких решений по разрешению проведения операции по покупке доли у банка.
По данным ЭП, документы подала кипрская компания Karswell Ltd, выразившая намерение приобрести 75,6% акций Сенс Банка. Karswell Ltd является номинальным владельцем 43,75% акций польского банка Plus Bank SA, связываемого с польским миллиардером Зигмунтом Соложом.
Пока в регуляторе не видят перспектив относительно того, что продажа Сенс Банка будет согласована, поскольку пакет документов, который там получили от потенциального инвестора, неполный, а также учитывая санкции против Фридмана и Авена.
- 29 мая Рада приняла закон, позволяющий национализировать Сенс Банк.
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