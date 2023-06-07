UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ получил неполный пакет документов от претендента на банк Фридмана

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 10:04
НБУ получил неполный пакет документов от претендента на банк Фридмана - Фото
Альфа-Банк (Фото: EPA)

Национальный Банк Украины получил неполный пакет документов от потенциального покупателя на получение существенного участия в принадлежащем россиянам Михаилу Фридману, Петру Авену и партнерам Сенс Банка (бывший Альфа Банк), пишет ЭП со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Поданные документы содержат существенные несоответствия требованиям законодательства Украины и Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления НБУ от 22 декабря 2018 года №1492", – сообщили в Нацбанке.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Пока это единственная попытка согласовать у регулятора изменение структуры владельцев Сенс Банка с начала войны.

В Нацбанке добавили, что не принимали никаких решений по разрешению проведения операции по покупке доли у банка.

По данным ЭП, документы подала кипрская компания Karswell Ltd, выразившая намерение приобрести 75,6% акций Сенс Банка. Karswell Ltd является номинальным владельцем 43,75% акций польского банка Plus Bank SA, связываемого с польским миллиардером Зигмунтом Соложом.

Пока в регуляторе не видят перспектив относительно того, что продажа Сенс Банка будет согласована, поскольку пакет документов, который там получили от потенциального инвестора, неполный, а также учитывая санкции против Фридмана и Авена.

АО "Сенс Банк" – это бывший Альфа-банк, отказавшийся от старого бренда из-за его российского происхождения. Самые крупные бенефициары Сэнс Банка – Андрей Косогов (40,96%), Михаил Фридман (32,86%), Петр Авен (12,40%) – находятся под санкциями СНБО.
Наталия Софиенко
НБУсенс банк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 