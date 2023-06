НБУ отримав неповний пакет документів від претендента на банк Фрідмана

Національний Банк України отримав неповний пакет документів від потенційного покупця на набуття істотної участі у Сенс Банку (колишній Альфа Банк), що належить росіянам Михайлу Фрідману, Петру Авену та партнерам, пише ЕП із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Подані документи містять істотні невідповідності вимогам законодавства України та Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 22 грудня 2018 року №1492, – повідомили у Нацбанку.

Поки що це єдина спроба погодити у регулятора зміну структури власників Сенс Банку від початку війни.

У Нацбанку додали, що не ухвалювали жодних рішень щодо дозволу на проведення операції з купівлі частки у банку.

За даними ЕП, документи подала кіпрська компанія Karswell Ltd, що висловила намір придбати 75,6% акцій Сенс Банку. Karswell Ltd є номінальним власником 43,75% акцій польського банку Plus Bank SA, який пов’язують з польським мільярдером Зигмунтом Соложом.

Наразі у регуляторі не бачать перспектив щодо того, що продаж Сенс Банку буде погодженим, оскільки пакет документів, який там отримали від потенційного інвестора, є неповним, а також враховуючи санкції проти Фрідмана та Авена.

АТ "Сенс Банк" – це колишній Альфа-банк, який відмовився від старого бренду через його російське походження. Найбільші бенефіціари Сенс Банку – Андрій Косогов (40,96%), Михайло Фрідман (32,86%), Петро Авен (12,40%) – перебувають під санкціями РНБО.