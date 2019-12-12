НБУ принял новые валютные послабления

Национальный банк Украины (НБУ) повысит е-лимит для инвестиций физических лиц за границу. Решение было принято сегодня на заседании правления НБУ.

"Мы вдвое повышаем е-лимит для инвестиций физических лиц за границу - до 100 000 евро в год", - сообщил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

Более подробную информацию в НБУ обещают обнародовать сегодня на веб-сайте регулятора.

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Ранее в НБУ заявляли, что в случае принятия Верховной Радой закона по BEPS, правление рассмотрит возможность повышения лимита с 50 000 до 100 000 евро в год. При этом, полная отмена этого лимита по инвестициям за границу станет возможной после полной имплементации законов BEPS.

Новое валютное регулирование предусматривает более 20 послаблений на валютном рынке, которые были введены с 7 февраля 2019 года. В их числе - отмена индивидуальных лицензий на валютные операции, которые заменила система электронной лимитов (2 млн евро в год для юрлиц, 50 000 евро в год для физлиц).

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