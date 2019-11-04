НБУ прогнозирует снижение учетной ставки

Все 10 членов Комитета по монетарной политике Национального банка поддержали решение о снижении учетной ставки до 15,5% в конце октября. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что участники обсуждения приняли решение по ускоренному снижению ставки благодаря достаточным макроэкономическим основаниям для смягчения монетарной политики, чем предполагал июльский макропрогноз.

"Речь идет, прежде всего, о стремительнее замедление фундаментального инфляционного давления вследствие благоприятной ситуации на валютном рынке и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий. По итогам сентября, потребительская инфляция составила 7,5% в годовом измерении, а базовая инфляция - 6,5%, что было ниже прогноза НБУ", - говорится в сообщении.

Обсудили члены КМП и основные риски для обновленного макроэкономического прогноза, согласно которому рост ВВП ускорится до 3,5-4% в последующие годы, а цель по инфляции в 5%, как и предполагалось ранее, будет достигнута в конце 2020 года. "Такими рисками является отсрочка заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего в результате решений украинских судов", - уточнили в НБУ.

Кроме того, в Нацбанке отметили, что принятое решение о снижении учетной ставки базируется на ключевом предположении обновленного макропрогноза по успешному сотрудничеству с МВФ. В НБУ считают, что есть основания для ожидания подписания нового меморандума о сотрудничестве и получения первого транша по новому кредиту до конца года.

Члены КМП также считают возможным достижения учетной ставки уровня 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. "Для активного снижения ключевой ставки необходимо, в частности, имплементация мер, предусмотренных Меморандумом между КМУ и НБУ о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности", - добавляют в Нацбанке.