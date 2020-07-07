НБУ рассказал о новом виде мошенничества

В Нацбанке предупреждают, что мошенники под видом госорганов обещают денежное пособие во время карантина

С 7 июля Национальный банк (НБУ) запускает информационную кампанию противодействия платежному мошенничеству. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что самым популярным методом мошенничества с платежными картами является социальная инженерия - когда люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт.

По данным НБУ, в 2019 году в Украине произошло почти 72 000 случаев незаконных действий с платежными картами. 58% из них - в интернете. При этом мошенничество с накладками на банкоматы, через которые похищали данные карточек, почти отошло в прошлое, говорят в Нацбанке.

В этом году из-за карантина украинцы чаще выбирают безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн. Появились и новые сценарии у мошенников, которые под видом государственных органов обещают денежное пособие из-за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.

Нацбанк решил бороться за осведомленность населения. "В большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности", - считает директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

В Нацбанке отмечают, что впервые организуют ​масштабную информационную кампанию по противодействию платежному мошенничеству. К ней присоединяются более 50 партнеров-представителей социально ответственного бизнеса различных отраслей. Рассказывать о правилах платежной безопасности будут на телевидении и в радиоэфирах, в СМИ, мессенджерах и с помощью SMS, в метро, ​​на вокзалах и даже в платежках за электроэнергию.

Кампания будет проходить в июле-августе во всех регионах Украины.

В апреле Минцифра, НБУ и ПриватБанк презентовали образовательный сериал "Цифровые деньги".

По данным НБУ, в первом квартале 2020 года совершено более 1,18 млрд безналичных операций на 503 млрд грн - это 85,4% всех операций с карточками и 54,6% от их общей суммы.

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Анна Андреева

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