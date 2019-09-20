НБУ рассказал, за счет чего ускорился рост ВПП

Во втором квартале 2019 года экономика Украины росла быстрее, чем ожидал Национальный банк. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Фактические темпы роста экономики превысили отметку Национального банка, опубликованную в инфляционной отчете за июль 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во втором квартале составит 3% год к году", - говорится в сообщении.

Основной причиной более быстрого роста ВВП НБУ называет высокие темпы роста потребительского спроса, который растет быстрее, чем он прогнозировал.

"Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 11,8% г/г (в годовом выражении – Ред.) против 10,7% г/г в предыдущем квартале. Этому способствовал рост доходов населения и усиление потребительской уверенности", - пояснил регулятор.

При этом НБУ зафиксировал резкое замедление роста инвестиций "Темпы роста валового накопления основного капитала составили 7,9% г/г против 17,4% в первом квартале", - сказано в сообщении.

В разрезе видов деятельности ожидаемо ускорился рост в сельском хозяйстве благодаря высокому урожаю, добавили в Нацбанке.

Показатели промышленности улучшились за счет нескольких факторов: закончились ремонты на отдельных крупных предприятиях, наблюдался значительный внешний спрос на железную руду, и увеличилось потребление электроэнергии из-за аномально жаркой погоды в конце квартала.

Стремительный рост наблюдался в секторе финансовой и страховой деятельности. Ускорился рост в торговле и транспорте. Однако в строительстве рост замедлился из-за ослабления инвестиционного спроса.