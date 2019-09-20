Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ рассказал, за счет чего ускорился рост ВПП

НБУ рассказал, за счет чего ускорился рост ВПП
20.09.2019, 18:41

По данным Госстата, во втором квартале этого года ВВП Украины вырос на 4,6%

Во втором квартале 2019 года экономика Украины росла быстрее, чем ожидал Национальный банк. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Фактические темпы роста экономики превысили отметку Национального банка, опубликованную в инфляционной отчете за июль 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во втором квартале составит 3% год к году", - говорится в сообщении.

Основной причиной более быстрого роста ВВП НБУ называет высокие темпы роста потребительского спроса, который растет быстрее, чем он прогнозировал.

"Конечные потребительские расходы домохозяйств выросли на 11,8% г/г (в годовом выражении – Ред.) против 10,7% г/г в предыдущем квартале. Этому способствовал рост доходов населения и усиление потребительской уверенности", - пояснил регулятор.

При этом НБУ зафиксировал резкое замедление роста инвестиций "Темпы роста валового накопления основного капитала составили 7,9% г/г против 17,4% в первом квартале", - сказано в сообщении.

В разрезе видов деятельности ожидаемо ускорился рост в сельском хозяйстве благодаря высокому урожаю, добавили в Нацбанке.

Показатели промышленности улучшились за счет нескольких факторов: закончились ремонты на отдельных крупных предприятиях, наблюдался значительный внешний спрос на железную руду, и увеличилось потребление электроэнергии из-за аномально жаркой погоды в конце квартала.

Стремительный рост наблюдался в секторе финансовой и страховой деятельности. Ускорился рост в торговле и транспорте. Однако в строительстве рост замедлился из-за ослабления инвестиционного спроса.

Напишите нам
НБУ ВВП
Комментарии
Последние новости
 