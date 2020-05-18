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НБУ упростил снятие наличных с карт в кассах магазинов и ресторанов

НБУ упростил снятие наличных с карт в кассах магазинов и ресторанов
18.05.2020, 11:47

Снять наличные в кассах торговых предприятий будет проще

С 1 августа снимать наличные с банковских карт в кассах магазинов и ресторанов станет проще, сообщает Национальный банк (НБУ).

Регулятор отмечает, что усовершенствовал порядок этих операций и их учета. Выдавать наличные с карт смогут только те магазины и заведения, которые применяют регистраторы расчетных операций (РРО).

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В частности, НБУ предусмотрел возможность применения предприятиями электронных расчетных документов и фискальных отчетных чеков наряду с бумажными. Эта норма принята в соответствии с законом об РРО.

Кроме того, Нацбанк расширил возможности субъектов хозяйствования относительно операций по переводу наличных в национальной валюте через финансовые учреждения, которые получили лицензию НБУ на осуществление таких операций. Эта норма заработает с 1 июля 2020 года.

Все перечисленные изменения содержатся в постановлении правления НБУ от 7 мая 2020 №59 "Об утверждении изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине". Документ вступает в силу с 25 мая, через 10 дней после его официального опубликования.

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  • Обязательное введение РРО для физлиц-предпринимателей отсрочили в связи с введением карантина. Введение РРО для валютно-обменных операций Нацбанк перенес на 1 августа.
  • В январе 2019 года ПриватБанк начал тестирование услуги снятия наличных с карт в кассах сети АЗС WOG.
Марина Кучук
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