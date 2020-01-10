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НБУ уточнил список операций, необлагаемых НДС

НБУ уточнил список операций, необлагаемых НДС
10.01.2020, 08:22

С 10 января НДС не облагаются расчетно-кассовые операции банков, связанные с обменом валют, металлов, выдачей документов

Национальный банк Украины уточнил список расчетно-кассовых операций, которые не являются объектом налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основанием для уточнения перечня операций стали введенные в 2019 году изменения в валютном законодательстве, а также в нормативно-правовых актах НБУ.

В частности налогом на добавленную стоимость (НДС) не будут облагаться операции, связанные с открытием (закрытием) счетов клиентов в национальной и иностранных валютах, банковских металлах; документарным оформлением или подтверждением расчетов клиентов; проведением расчетов и кассовым обслуживанием клиентов.

Нормы содержит постановление НБУ от 28.12.2019 г. №167 "О внесении изменений в Перечень операций по расчетно-кассовому обслуживанию, которые не являются объектом налогообложения", которое вступает в силу с 10 января.

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