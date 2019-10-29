НБУ поднял тарифы на обеспечение банков наличными

Национальный банк Украины принял постановление № 122, которым внес изменения в тарифы на свои услуги (операции) в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания. Об этом пишет FinClub.

Ранее тариф Нацбанка на подкрепление наличными касс банков составлял 0,2% от суммы выданных банкнот и монет. Теперь регулятор дифференцировал тариф: 0,2% остались только при подкреплении банков наличными номиналом от 1 до 100 грн; при получении банкнот от 200 до 500 грн составляет 0,25% от полученной суммы; за купюры 1000 грн - 0,3%.

В связи с выводом из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек НБУ удалил тариф за подкрепление касс банками такими монетами.

Тариф на выдачу банкам банкнот в объемах сданных ими неотсортированных банкнот вырос вдвое - с 0,15% до 0,3%.

При этом НБУ ввел новый бесплатный тариф на выдачу наличных (банкнот и монет) кассам банков в пределах сданных ими сумм изъятых и выведенных из обращения банкнот и монет.