НБУ увеличил покупку валюты на межбанке до максимума шести недель

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (18-22 мая) купил на межбанковском рынке $228 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Вся эта сумма была выкуплена в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

Последний раз такую крупную сумму НБУ покупал с 6 по 10 апреля ($327 млн). Кроме того, НБУ шестую неделю подряд не проводил интервенции по продаже валюты.

С начала года НБУ купил на межбанке валюты около $2,65 и продал на $2,8, чистая продажа валюты Нацбанком составила $135,2 млн.

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В 2019 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке более $8,4 млрд, продал - $529,2 млн.

Нацбанк сократил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $50 млн до $20 млн в день.