Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке до максимума шести недель

НБУ увеличил покупку валюты на межбанке до максимума шести недель
25.05.2020, 10:23

Используя Matching Нацбанк купил за неделю $228 млн. Это максимальная сумма за последние

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (18-22 мая) купил на межбанковском рынке $228 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Вся эта сумма была выкуплена в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

Последний раз такую крупную сумму НБУ покупал с 6 по 10 апреля ($327 млн). Кроме того, НБУ шестую неделю подряд не проводил интервенции по продаже валюты.

С начала года НБУ купил на межбанке валюты около $2,65 и продал на $2,8, чистая продажа валюты Нацбанком составила $135,2 млн.

Читайте также: Девальвация вернулась впервые после кризиса: доллар снова стоит 27 грн. Прогноз до 29 мая

  • В 2019 году НБУ купил на межбанковском валютном рынке более $8,4 млрд, продал - $529,2 млн.
  • Нацбанк сократил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $50 млн до $20 млн в день.
Юрий Тарасовский
Напишите нам
интервенции НБУ валюта
Комментарии
Последние новости
 