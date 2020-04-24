НБУ сократил объемы интервенций на межбанке: будет покупать до $20 млн в день

Национальный банк сократил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке с $50 млн до $20 млн в день. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что до конца третьего квартала Нацбанк намерен покупать на межбанке при благоприятной ситуации до $20 млн в день для наращивания международных резервов.

В НБУ напоминают, что с конца 2019 года действовал индикатор в размере $50 млн в день. Его сокращение регулятор объясняет уменьшением операций на межбанке из-за негативного влияния пандемии коронавируса на торговлю и инвестиционную активность.

При этом в НБУ подчеркивают, что индикативный объем покупки валюты в $20 млн не препятствует рыночному курсообразованию, так как составляет менее 5% от среднедневного объема операций на межбанке.

По данным Нацбанка, в апреле предложение валюты превышает спрос как на безналичном, так и на наличном сегментах рынка, что позволяет пополнять международные резервы.

"Всего с начала апреля мы выкупили в резервы избыток валюты в объеме около $600 млн", - уточнил заместитель председателя НБУ в Олег Чурий.

В НБУ отмечают, что при необходимости будут проводить интервенции и сглаживать избыточные курсовые колебания в дни, когда спрос на валюту будет превышать предложение.

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Справка НБУ. Плановые объемы интервенций имеют исключительно индикативный характер. В зависимости от ситуации на рынке интервенции НБУ по покупке валюты могут быть меньше или даже не происходить. Также они могут превышать объявленный объем, но такие интервенции проводят, в частности для сглаживания значительных колебаний на валютном рынке. Установление количественных индикаторов для ежедневных интервенций является важным элементом режима плавающего обменного курса.