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НБУ впервые с начала "коронавирусного" кризиса купил валюту в резервы

НБУ впервые с начала "коронавирусного" кризиса купил валюту в резервы
01.04.2020, 11:34

НБУ не продавал валюту, а пополнял резервы. Влияет приближение программы МВФ

Принятие Верховной Радой Украины в первом чтении “антиколомойского” законопроекта и в целом - закона о рынке земли, положительно повлияло на валютный рынок. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

По итогам 31 марта Нацбанк не продавал валюту на межбанковском рынке, а наоборот - выкупал ее избыточное предложение. Это произошло впервые с начала коронавирусной кризиса, отмечает регулятор. В целом, НБУ купил $64 млн.

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“Предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривня укреплялась. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн за доллар”, - сообщили в Нацбанке.

По мнению регулятора, на поведение участников валютного рынка повлияло принятие в первом чтении банковского законопроекта и в целом - закона о рынке земли. Эти два закона являются условиями Международного валютного фонда (МВФ) для финансирования Украины.

“Позитивные новости из Верховной Рады, которые приблизили Украину к новой программе сотрудничества с МВФ, вероятно, ободрили валютный рынок”, - сказано в сообщении НБУ.

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Марина Кучук
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