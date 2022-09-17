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НБУ увеличил продажу долларов

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 10:26
НБУ увеличил продажу долларов - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 12 по 16 сентября 2022 купил на межбанковском валютном рынке $17,50 млн и продал $528,16 млн. Об этом сообщает НБУ.

Отрицательное сальдо интервенций составило $510,66 млн.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал $474,97 млн.

С начала года НБУ купил на межбанке $3 114,21 млн и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал $17 862,84 млн и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило $14 748,63 млн и 1 678,14 млн евро.

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Наталія Софієнко
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НБУ продажа валюты
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