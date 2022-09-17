НБУ увеличил продажу долларов
17.09.2022, 10:26
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 12 по 16 сентября 2022 купил на межбанковском валютном рынке $17,50 млн и продал $528,16 млн. Об этом сообщает НБУ.
Отрицательное сальдо интервенций составило $510,66 млн.
Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал $474,97 млн.
С начала года НБУ купил на межбанке $3 114,21 млн и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал $17 862,84 млн и 1 789,11 млн евро.
Отрицательное сальдо интервенций составило $14 748,63 млн и 1 678,14 млн евро.
- 5 сентября НБУ обновил валютные ограничения по увеличению объема наличной валюты.
- 7 сентября НБУ заявил, что будет подкреплять кассы в банках из-за дефицита наличной иностранной валюты.
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