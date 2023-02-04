НБУ увеличил продажу валюты из резервов из-за ухудшения ситуации на рынке

В течение недели с 30 января по 3 февраля 2023 года Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке $5,05 млн и продал $782,57 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отрицательное сальдо интервенций составило $777,52 млн.

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Таким образом Нацбанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей.

С начала года НБУ купил на межбанке $30,05 млн и продал $3 513,74 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $3 483,69 млн.

С 23 по 27 января 2023 года Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке $3,20 млн и продал $667,23 млн.

Объем покупки долларов украинцев в январе 2023 года стал максимальным за последние годы.

Наталія Софієнко

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