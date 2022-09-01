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НБУ увеличил продажу валюты из резервов, улучшило ситуацию увеличение официального курса

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 10:55
НБУ увеличил продажу валюты из резервов, улучшило ситуацию увеличение официального курса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины в августе 2022 года купил на межбанковском валютном рынке $311,7 млн и продал $1641,4 млн. Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, Нацбанк снова увеличил продажу валюты на межбанке по сравнению с июлем, когда регулятор продал $1195 млн.

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Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке $3210,7 млн, продал $18 646,7 млн.

Ситуация на межбанке стала изменяться к лучшему после того, как 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс на 25% с 29,25 до 36,57 грн/$. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Наталія Софієнко
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