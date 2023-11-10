НБУ ужесточит требования к финкомпаниям. Акционерам придется вливать дополнительные деньги

Национальный банк собирается в 2024 году установить минимальные требования к собственному капиталу финансовых компаний в размере от 10 до 50 млн грн. Это делается для улучшения их финансовой устойчивости, сообщил регулятор на своем сайте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Минимальный размер собственного капитала будет зависеть от видов и количества финансовой компании.

Если финансовая компания предоставляет только одну услугу (кредиты, финансовый лизинг или факторинг), ей нужно иметь собственный капитал в размере 10 млн грн. Если компании совмещают несколько финансовых услуг или предоставляют гарантии, требования будут выше.

Это означает, что владельцам компаний, у которых капитал меньше установленного порога, нужно будет влить в них дополнительные деньги. Для выполнения требований НБУ финансовые компании по согласованию с регулятором смогут учитывать в капитале субординированный долг (т.е. пополнить капитал в кредит).

Размер расходов финансовых компаний на докапитализацию будет отличаться в каждом конкретном случае, посчитать общую потребность НБУ не смог.

Второе новшество НБУ предусматривает установление требований к соблюдению норматива левериджа.

Это позволит сбалансировать использование финансовыми компаниями собственных и привлеченных средств. Норматив будет рассчитываться как отношение суммы уплаченного уставного капитала и резервного капитала, уменьшенной на непокрытые убытки, ко всем балансовым и внебалансовым обязательствам финансовой компании. Его значение должно быть не менее 3%.

Многим финансовым компаниям для выполнения норматива левериджа придется снизить свои обязательства, прогнозирует НБУ.

"По предварительным расчетам, у 108 финансовых компаний возникнет потребность для выполнения норматива левериджа увеличить уставный и/или резервный капитал на 6,2 млрд грн. Другим способом выполнения такими компаниями норматива левериджа является уменьшение обязательств по предварительным расчетам на сумму 99 млрд грн", – посчитал регулятор.

Положение вступает в силу с 1 января 2024 года, но финансовым компаниям предоставляется срок для приведения своей деятельности в соответствие с его требованиями до 1 июля 2024 года.