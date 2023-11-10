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НБУ посилить вимоги до фінкомпаній. Акціонерам доведеться вливати додаткові гроші

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10.11.2023, 09:30
НБУ посилить вимоги до фінкомпаній. Акціонерам доведеться вливати додаткові гроші - Фото
Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Національний банк збирається у 2024 році встановити мінімальні вимоги до власного капіталу фінансових компаній у розмірі від 10 млн до 50 млн грн. Це робиться для покращення їхньої фінансової стійкості, повідомив регулятор на своєму сайті.

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Мінімальний розмір власного капіталу буде залежати від видів і кількості послуг фінансової компанії.

Якщо фінансова компанія надає лише одну послугу (кредити, фінансовий лізинг або факторинг), їй потрібно мати власний капітал у розмірі 10 млн грн. Якщо компанії суміщають кілька фінансових послуг або надають гарантії, вимоги будуть більшими.

Це означає, що власникам компаній у яких капітал менший за встановлений поріг, потрібно буде влити в них додаткові гроші. Для виконання вимог НБУ фінансові компанії за погодженням з регулятором зможуть враховувати в капіталі субординований борг (тобто поповнити капітал у кредит).

Розмір витрат фінансових компаній на докапіталізацію відрізнятиметься в кожному конкретному випадку, порахувати загальну потребу НБУ не зміг.

Друга новація НБУ передбачає встановлення вимог до дотримання нормативу левериджу.

Це дасть змогу збалансувати використання фінансовими компаніями власних і залучених коштів. Норматив розраховуватиметься як відношення суми сплаченого статутного капіталу та резервного капіталу, зменшеної на непокриті збитки, до всіх балансових і позабалансових зобов’язань фінансової компанії. Його значення має бути не менше 3%.

Багатьом фінансовим компаніям для виконання нормативу левериджу доведеться зменшити свої зобовʼязання, прогнозує НБУ.

"За попередніми розрахунками, у 108 фінансових компаній виникне потреба для виконання нормативу левериджу збільшити статутний та/або резервний капітал на 6,2 млрд грн. Іншим способом виконання такими компаніями нормативу левериджу є зменшення зобов’язань, за попередніми розрахунками, на суму 99 млрд грн", – порахував регулятор.

Положення набирає чинності з 1 січня 2024, але фінансовим компаніям надається строк для приведення своєї діяльності у відповідність до його вимог до 1 липня 2024 року.

  • Станом на 30 вересня в Україні було 594 фінансових компаній, яких стосуватимуться нові вимоги.
  • Національний банк став регулятором ринку фінансових послуг у 2020 році після "спліту" Нацфінпослуг.
Андрій Водяний
НБУфінансові компанії
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