НБУ вернется к ослаблению гривни во втором полугодии 2025 года – Dragon Capital

НБУ вернется к контролируемому ослаблению гривни во втором полугодии 2025 года, прогнозируют в Dragon Capital

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На фоне снижения темпов инфляции Национальный банк Украины (НБУ) планирует вернуться к постепенному ослаблению гривни во второй половине 2025 года. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе Инвестиционной компании Dragon Capital.

"Мы ожидаем, что НБУ вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривни во втором полугодии, когда темпы инфляции начнут снижаться", – говорится в прогнозе.

В первом квартале 2025 года НБУ позволил гривне укрепиться на 1,4% по отношению к доллару США – до 41,5 грн/долл. США, что явилось реакцией на высокий уровень инфляции, значительные объемы внешнего финансирования, ослабление доллара и сезонное снижение спроса на иностранную валюту. Однако во втором полугодии, когда инфляция начнет спадать, ожидается возобновление постепенного ослабления национальной валюты.

Dragon Capital также повысил прогноз резервов НБУ до 59 млрд долларов США (с 41 млрд долл. США) и снизила прогноз курса гривни на конец 2025 года до 44 грн/долл. США, что составляет снижение на 4,4% по сравнению с предыдущим прогнозом (45 грн/долл. США).

Достижение устойчивого прекращения огня в Украине будет способствовать меньшей девальвации гривни благодаря улучшению ситуации с платежным балансом и сохранению объемов внешней финансовой помощи. Однако динамика курса будет зависеть от объемов внешнего финансирования и потоков частного капитала ввиду структурных изменений в экономике страны.