НБУ повернеться до послаблення гривні у другому півріччі 2025 року – Dragon Capital

НБУ повернеться до контрольованого послаблення гривні в другому півріччі 2025 року, прогнозують у Dragon Capital

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На фоні зниження темпів інфляції Національний банк України (НБУ) планує повернутися до поступового послаблення гривні у другій половині 2025 року. Про це йдеться в оновленому макропрогнозі Інвестиційної компанії Dragon Capital.

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"Ми очікуємо, що НБУ повернеться до контрольованого і поступового послаблення гривні у другому півріччі, коли темпи інфляції почнуть знижуватися", – йдеться в прогнозі.

У першому кварталі 2025 року НБУ дозволив гривні зміцнитися на 1,4% відносно долара США – до 41,5 грн/дол. США, що стало реакцією на високий рівень інфляції, значні обсяги зовнішнього фінансування, ослаблення долара та сезонне зниження попиту на іноземну валюту. Однак у другому півріччі, коли інфляція почне спадати, очікується відновлення поступового послаблення національної валюти.

Dragon Capital також підвищив прогноз резервів НБУ до 59 млрд дол. США (з 41 млрд дол. США) та знизила прогноз курсу гривні на кінець 2025 року до 44 грн/дол. США, що становить зниження на 4,4% порівняно з попереднім прогнозом (45 грн/дол. США).

Досягнення стійкого припинення вогню в Україні сприятиме меншій девальвації гривні завдяки покращенню ситуації з платіжним балансом та збереженню обсягів зовнішньої фінансової допомоги. Однак динаміка курсу буде залежати від обсягів зовнішнього фінансування та потоків приватного капіталу, зважаючи на структурні зміни в економіці країни.