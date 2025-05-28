НБУ впервые обнародовал список "значимых" кредитных союзов. Их всего два

Новый закон о кредитных союзах позволил Национальному банку впервые в истории Украины определить самые важные из них

Фото: КС Кредит-Союз

Национальный банк Украины впервые обнародовал список "значимых" кредитных союзов. В него вошли две компании: черкасский кредитный союз "Кредит-Союз" и стрыйский кредитный союз "Выгода", сообщила пресс-служба НБУ.

Чтобы попасть в эту категорию, кредитный союз должен соответствовать трем основным требованиям: иметь действующую лицензию и не быть неплатежеспособным; иметь активы на сумму от 100 млн грн; иметь показатель значимости от 70 и выше (зависит от размера, направлений деятельности и деятельности компании).

Значительные кредитные союзы получают особый статус и должны до конца года привести свою деятельность в соответствие с повышенными требованиями НБУ по системе управления.