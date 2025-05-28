НБУ вперше оприлюднив перелік "значущих" кредитних спілок. Їх усього дві

Новий закон про кредитні спілки дозволив Національному банку вперше в історії України визначити найважливіші з них

Фото: КС Кредит-Союз

Національний банк України вперше оприлюднив перелік "значущих" кредитних спілок. До нього увійшли дві компанії: черкаська кредитна спілка "Кредит-Союз" та стрийська кредитна спілка "Вигода", повідомила пресслужба НБУ.

Щоб потрапити до цієї категорії, кредитна спілка повинна відповідати трьом основним вимогам: мати чинну ліцензію та не бути неплатоспроможною; мати активи на суму від 100 млн грн; мати показник значущості від 70 і вище (залежить від розміру, напрямків діяльності та території діяльності компанії).

Значущі кредитні спілки отримують особливий статус і повинні до кінця року привести свою діяльність у відповідність до підвищених вимог НБУ щодо системи управління.