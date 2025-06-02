НБУ впервые за год заметил оптимистические настроения во всех основных секторах бизнеса

Индекс ожиданий деловой активности в Украине вернулся в зону "станет лучше"

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Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) украинского бизнеса в мае превысил нейтральный уровень и вырос до 50,8 по сравнению с 49,4 в апреле 2025 года. Об этом сообщил Национальный банк, который проводит такой опрос каждый месяц.

Индекс ожиданий деловой активности может колебаться от 0 до 100. Уровень выше 50 означает улучшение или рост по сравнению с предыдущим месяцем, и чем выше отклонение индекса от уровня 50, тем выше скорость изменений.

Источник: НБУ

На рост индекса положительно повлияли быстрый потребительский спрос, стабильная ситуация в энергетике, поступление международной финансовой помощи и сезонные факторы.

В то же время сдерживающими факторами остаются усиление обстрелов критически важных объектов, курсовые и инфляционные ожидания, а также дефицит квалифицированных кадров.

"Впервые с мая 2024 года рост ожидали предприятия всех секторов, участвующих в опросах Национального банка", – указывает НБУ.

Источник: НБУ

По секторам самые лучшие результаты показали строительные компании с индексом 51,5, которые наиболее оптимистично оценили свои перспективы благодаря устойчивому внутреннему спросу.

Что касается ценовых ожиданий, большинство секторов настроены на умеренный рост цен, кроме строительства, где ожидают незначительного ускорения. Относительно занятости оценки разнятся: строители планируют увеличивать персонал, в то время как другие секторы ожидают сокращения численности работников.

В опросе приняли участие 565 предприятий разных размеров и сфер деятельности, проведенном с 5 по 23 мая 2025 года.