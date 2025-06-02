НБУ вперше за рік зафіксував оптимістичні настрої в усіх основних секторах бізнесу

Індекс очікувань ділової активності в Україні повернувся в зону "стане краще"

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Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) українського бізнесу у травні перевищив нейтральний рівень і виріс до 50,8, порівнюючи 49,4 у квітні 2025 року. Про це повідомив Національний банк, який проводить таке опитування щомісяця.

Індекс очікувань ділової активності може коливатися від 0 до 100. Рівень вище 50 означає поліпшення або зростання проти попереднього місяця, і що вище відхилення індексу від рівня 50, то вища швидкість змін.

Джерело: НБУ

На зростання індексу позитивно вплинули жвавий споживчий попит, стабільна ситуація в енергетиці, надходження міжнародної фінансової допомоги та сезонні чинники.

Водночас стримувальними факторами залишаються посилення обстрілів критично важливих об'єктів, курсові та інфляційні очікування, а також дефіцит кваліфікованих кадрів.

"Уперше з травня 2024 року зростання очікували підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях Національного банку", – вказує НБУ.

Джерело: НБУ

За секторами найкращі результати показали будівельні компанії з індексом 51,5, які найоптимістичніше оцінили свої перспективи завдяки стійкому внутрішньому попиту.

Щодо цінових очікувань, більшість секторів налаштована на помірніше зростання цін, окрім будівництва, де очікують незначного прискорення. Стосовно зайнятості оцінки різняться: будівельники планують збільшувати персонал, тоді як інші сектори очікують скорочення чисельності працівників.

В опитуванні взяли участь 565 підприємств різних розмірів та сфер діяльності, проведеному з 5 до 23 травня 2025 року.

У квітні НБУ погіршив свій макропрогноз на 2025 рік. Він очікує, що зростання ВВП за підсумками року становитиме 3,1%.