НБУ выпустил монету-оберег для защитников Украины — фото

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк в канун Дня Вооруженных Сил Украины презентовал памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"Образ козаков-характерников мы воспроизвели в новых памятных монетах, которые станут оберегом для каждого военнослужащего. Они будут защищать современных защитников и защитниц Украины от вражеских происков, чтобы ни огонь, ни вода, ни сабля, ни пуля не поразили их", – прокомментировал глава Нацбанка Андрей Пышный.

На аверсе памятных монет "Ни пуля, ни сабля!"" в центре композиции изображена стилизованная фигура военного, который осторожно держит в руках и защищает малый Государственный Герб Украины. Композиция символизирует исконное стремление украинского народа жить в собственном суверенном государстве.

На реверсе на зеркальном фоне изображен стилизованный образ козака-характерника, оберегающего птицу – символ воли, визуально напоминающий трезубец. Композиция отражает связь между современной войной и украинским духом времен козачества.

Дизайн монет создала группа художников: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук, скульпторы – Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!" введены в обращение с 4 декабря 2024 года. Они продолжают серию "Вооруженные Силы Украины". Монета из нейзильбера имеет номинал 5 гривень, из серебра – 10 гривень. Тираж – до 125 000 и 10 000 штук соответственно. Приобрести их можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 19 декабря 2024 года, а также у банков-дистрибьюторов.