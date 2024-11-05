"Год Змеи": НБУ ввел в обращение новую монету — відео

Фото: НБУ/telegram

Национальный банк традиционно в конце года пополнил серию "Восточный календарь" новой памятной монетой – "Год Змеи". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Змея – шестой знак китайского зодиака, символизирующий гибкость, интуицию и покой. Она олицетворяет глубокие знания, благоразумие, способность к адаптации и выживанию в любых условиях.

На реверсе новой монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2025 – змея. Ее образ обрамлен в шестиугольник, выражающий динамику и внутреннюю силу, а в сочетании с агрессивным изображением змеиной головы – враждебность и непредсказуемость для нападающего. Закрученный хвост змеи напоминает саблю, символизирующую готовность к борьбе.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на 2025 год.

Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор – Анатолий Демяненко.

Памятная монета "Год Змеи" вводится в обращение 5 ноября 2024 года. Ее номинал 5 гривень. Тираж – 80 000 штук в сувенирной упаковке.

Купить памятную монету "Год Змеи" можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. В общей сложности через интернет-магазин постепенно будет реализовано 48 000 монет. Также монета будет реализовываться банками-дистрибьюторами.