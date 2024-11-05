"Рік Змії": НБУ ввів в обіг нову монету — відео

Фото: НБУ/telegram

Національний банк традиційно наприкінці року поповнив серію "Східний календар" новою пам'ятною монетою – "Рік Змії". Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Змія – шостий знак китайського зодіаку, що символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання у будь-яких умовах.

На реверсі нової монети зображено стилізований символ східного календаря 2025 року – змію. Її образ закомпоновано в шестикутник, що виражає динаміку і внутрішню силу, а в поєднанні з агресивним зображенням зміїної голови — ворожість і непередбачуваність для нападника. Закручений хвіст змії нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби.

На аверсі по колу зображено 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на 2025 рік.

Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор – Анатолій Дем'яненко.

Пам'ятна монета "Рік Змії" вводиться в обіг 5 листопада 2024 року. Її номінал 5 гривень. Тираж – 80 000 штук у сувенірній упаковці.

Купити пам'ятну монету "Рік Змії" можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Загалом через інтернет-магазин поступово буде реалізовано 48 000 монет. Також монета реалізовуватиметься банками-дистриб'юторами.