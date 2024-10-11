НБУ випустив нову монету 10 грн зі знаком Сил логістики замість Мазепи – фото

В Україні відкарбують 10 мільйонів монет-"десяток" із беретним знаком Сил логістики ЗСУ

Заступник командувача Сил логістики Сергій Артамощенко і заступник голови НБУ Олексій Шабан (Фото: НБУ)

Національний банк України у п'ятницю, 11 жовтня, презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений беретний знак Сил логістики. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Це уже дев'ята обігова пам'ятна монета такого номіналу, присвячена Збройним Силам України. Раніше були введені в обіг:

→ Сили територіальної оборони Збройних Сил України (3 жовтня 2022 року);

→ Сили підтримки Збройних Сил України (19 травня 2023-го);

→ ППО – надійний щит України (4 серпня 2023-го);

→ Антонівський міст (10 листопада 2023-го);

→ Командування об’єднаних сил Збройних Сил України (6 грудня 2023-го);

→ Державна спеціальна служба транспорту (29 травня 2024-го);

→ Медичні сили Збройних Сил України (25 червня 2024-го);

→ Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України (8 серпня 2024-го).

Всі монети мають традиційний аверс монети зразка 2018 року, а реверс у кожної різний.

Довідка Обігову пам’ятну монету "Сили логістики Збройних Сил України" Національний банк України вводить у готівковий обіг з 11 жовтня 2024 року.



Монету номіналом 10 грн виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (зокрема 500 000 штук – сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів). Дизайн реверсу монети виконали Тетяна Балута і Володимир Дем’яненко. Обігову пам’ятну монету "Сили логістики Збройних Сил України" Національний банк України вводить у готівковий обіг з 11 жовтня 2024 року.Монету номіналом 10 грн виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (зокрема 500 000 штук – сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів). Дизайн реверсу монети виконали Тетяна Балута і Володимир Дем’яненко.

На реверсі нової монети зображено беретний знак Сил логістики ЗСУ, в основі якого – стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків’ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований вертикально.

Фото: НБУ

Фото: НБУ

Поступово в готівковий обіг введуть майже 10 млн штук таких пам’ятних монет.

Станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу перебуває понад 250 млн монет номіналом 10 грн.