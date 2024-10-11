НБУ випустив нову монету 10 грн зі знаком Сил логістики замість Мазепи – фото
Національний банк України у п'ятницю, 11 жовтня, презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений беретний знак Сил логістики. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Це уже дев'ята обігова пам'ятна монета такого номіналу, присвячена Збройним Силам України. Раніше були введені в обіг:
→ Сили територіальної оборони Збройних Сил України (3 жовтня 2022 року);
→ Сили підтримки Збройних Сил України (19 травня 2023-го);
→ ППО – надійний щит України (4 серпня 2023-го);
→ Антонівський міст (10 листопада 2023-го);
→ Командування об’єднаних сил Збройних Сил України (6 грудня 2023-го);
→ Державна спеціальна служба транспорту (29 травня 2024-го);
→ Медичні сили Збройних Сил України (25 червня 2024-го);
→ Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України (8 серпня 2024-го).
Всі монети мають традиційний аверс монети зразка 2018 року, а реверс у кожної різний.
Монету номіналом 10 грн виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (зокрема 500 000 штук – сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів). Дизайн реверсу монети виконали Тетяна Балута і Володимир Дем’яненко.
На реверсі нової монети зображено беретний знак Сил логістики ЗСУ, в основі якого – стилізований контур фортеці з чотирма бастіонами, на який накладено схрещені мечі руків’ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований вертикально.
Поступово в готівковий обіг введуть майже 10 млн штук таких пам’ятних монет.
Станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу перебуває понад 250 млн монет номіналом 10 грн.
- 11 жовтня стало відомо, що Нацбанк подав законопроєкт про перейменування копійок у шаги.