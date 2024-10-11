НБУ выпустил новую монету 10 грн со знаком Сил логистики вместо Мазепы – фото
Национальный банк Украины в пятницу, 11 октября, представил новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой вместо гетмана Ивана Мазепы изображен беретный знак Сил логистики. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Это уже девятая оборотная памятная монета такого номинала, посвященная Вооруженным Силам Украины. Ранее были введены в оборот:
→ Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины (3 октября 2022 г.);
→ Силы поддержки Вооруженных Сил Украины (19 мая 2023 г.);
→ ПВО – надежный щит Украины (4 августа 2023 г.);
→ Антоновский мост (10 ноября 2023 г.);
→ Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины (6 декабря 2023 г.);
→ Государственная специальная служба транспорта (29 мая 2024 г.);
→ Медицинские силы Вооруженных Сил Украины (25 июня 2024 г.);
→ Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины (8 августа 2024 г.).
Все монеты имеют традиционный аверс монеты образца 2018 года, а реверс у каждой разный.
Монета номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук – сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов). Дизайн реверса монеты выполнили Татьяна Балута и Владимир Демьяненко.
На реверсе новой монете изображен беретный знак Сил логистики ВСУ, в основе которого – стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами, на который наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья, и жезл Меркурия, расположенный вертикально.
Постепенно в наличный оборот введут около 10 млн штук таких памятных монет.
По состоянию на 1 июля 2024 года в наличном обороте находится более 250 млн монет номиналом 10 грн.
- 11 октября стало известно, что Нацбанк подал законопроект о переименовании копеек в шаги.