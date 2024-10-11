НБУ выпустил новую монету 10 грн со знаком Сил логистики вместо Мазепы – фото

В Украине отчеканят 10 миллионов монет-"десяток" с беретным знаком Сил логистики ВСУ

Заместитель командующего Силами логистики Сергей Артамощенко и замглавы НБУ Алексей Шабан (Фото: НБУ)

Национальный банк Украины в пятницу, 11 октября, представил новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой вместо гетмана Ивана Мазепы изображен беретный знак Сил логистики. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Это уже девятая оборотная памятная монета такого номинала, посвященная Вооруженным Силам Украины. Ранее были введены в оборот:

→ Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины (3 октября 2022 г.);

→ Силы поддержки Вооруженных Сил Украины (19 мая 2023 г.);

→ ПВО – надежный щит Украины (4 августа 2023 г.);

→ Антоновский мост (10 ноября 2023 г.);

→ Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины (6 декабря 2023 г.);

→ Государственная специальная служба транспорта (29 мая 2024 г.);

→ Медицинские силы Вооруженных Сил Украины (25 июня 2024 г.);

→ Войска связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины (8 августа 2024 г.).

Все монеты имеют традиционный аверс монеты образца 2018 года, а реверс у каждой разный.

Справка Оборотную памятную монету "Силы логистики Вооруженных Сил Украины" Национальный банк Украины вводит в наличное обращение с 11 октября 2024 года.



Монета номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук – сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов). Дизайн реверса монеты выполнили Татьяна Балута и Владимир Демьяненко. Оборотную памятную монету "Силы логистики Вооруженных Сил Украины" Национальный банк Украины вводит в наличное обращение с 11 октября 2024 года.Монета номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (в том числе 500 000 штук – сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов). Дизайн реверса монеты выполнили Татьяна Балута и Владимир Демьяненко.

На реверсе новой монете изображен беретный знак Сил логистики ВСУ, в основе которого – стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами, на который наложены скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья, и жезл Меркурия, расположенный вертикально.

Фото: НБУ

Фото: НБУ

Постепенно в наличный оборот введут около 10 млн штук таких памятных монет.

По состоянию на 1 июля 2024 года в наличном обороте находится более 250 млн монет номиналом 10 грн.