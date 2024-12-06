НБУ випустив монету-оберіг для захисників України — фото

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк напередодні Дня Збройних Сил України презентував пам'ятні монети "Ні куля, ні шабля!". Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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"Образ козаків-характерників ми відтворили у нових пам'ятних монетах, які стануть оберегом для кожного військовослужбовця. Вони захищатимуть сучасних захисників та захисниць України від ворожих підступів, щоб ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні куля не вразили їх", – прокоментував голова Нацбанку Андрій Пишний.

На аверсі пам'ятних монет "Ні куля, ні шабля!" в центрі композиції зображено стилізовану фігуру військового, який обережно тримає в руках і захищає малий Державний Герб України. Композиція символізує споконвічне прагнення українського народу жити у власній суверенній державі.

На реверсі на дзеркальному тлі зображено стилізований образ козака-характерника, що оберігає птаха – символ волі, що візуально нагадує тризуб. Композиція відображає зв'язок між сучасною війною та українським духом часів козацтва.

Дизайн монет створила група художників: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптори – Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Пам'ятні монети "Ні куля, ні шабля!" введено в обіг з 4 грудня 2024 року. Вони продовжують серію "Збройні Сили України". Монета із нейзильберу має номінал 5 гривень, зі срібла – 10 гривень. Тираж – до 125 000 та 10 000 штук відповідно. Придбати їх можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 19 грудня 2024 року, а також у банках-дистриб'юторах.