НБУ выпустил новую монету, посвященную медицинским работникам — фото

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Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо медикам!", посвященную самоотверженному труду медицинских работников Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Монета продолжает серию "Бессмертная моя Украина" и имеет номинал 5 гривен. Она изготовлена ​​из нейзильбера. Тираж – до 50 000 штук.

Первые памятные монеты вручили работникам Охматдета, отмеченным за многолетний труд и профессиональные заслуги.

На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины. Это незаживающая рана в сердце каждого украинца, которая постоянно болит и кровоточит. Вверху на зеркальном фоне отчеканена надпись УКРАИНА, справа от надписи — малый Государственный герб Украины. Под бинтом внизу справа – номинал монеты 5, графический знак гривни ₴ и год чеканки монеты 2024, внизу слева – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе – в центре композиции смоделированы пересекающиеся полоски бинта. Они словно изолируют рану, накрытую рукой медика, который исцеляет и снимает боль. Это символизирует самоотверженность и профессионализм медицинских работников, борющихся за жизнь людей в самых сложных обстоятельствах.

Дизайн монеты создали художники художественной группы "АртТриум": Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Купить памятную монету "Страна супергероев. Спасибо медикам!" можно будет с 30 июля в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка, а позже – в банках-дистрибьюторах.