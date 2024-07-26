НБУ випустив нову монету, присвячену медичним працівникам — фото

Фото: depositphotos.com

Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!", присвячену самовідданій праці медичних працівників України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україна" та має номінал 5 гривень. Вона виготовлена ​​із нейзильберу. Тираж – до 50 000 примірників.

Перші пам'ятні монети вручили працівникам Охматдиту, відзначеним за багаторічну працю та професійні заслуги.

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. Це незагоєна рана в серці кожного українця, яка постійно болить і кровоточить. Вгорі на дзеркальному тлі викарбувано напис УКРАЇНА, праворуч від напису — малий Державний герб України. Під бинтом унизу праворуч – номінал монети 5, графічний знак гривні ₴ та рік карбування монети 2024, внизу зліва – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі – в центрі композиції змодельовані смужки бинта, що перетинаються. Вони ніби ізолюють рану, накриту рукою медика, який зцілює та вгамовує біль. Це символізує самовідданість та професіоналізм медичних працівників, які борються за життя людей у ​​найскладніших обставинах.

Дизайн монети створили художники мистецької групи "АртТріум": Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Купити пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" можна буде з 30 липня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку, а згодом – у банках-дистриб'юторах.