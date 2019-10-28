НБУ забрал лицензию у еще одного платежного сервиса

Национальный банк Украины 24 октября отозвал у ООО Мира Финанс лицензию на переводы в национальной валюте без открытия счетов.

Как сообщает пресс-служба НБУ, решение принято в связи с несоответствием структуры собственности Мира Финанс требованиям законодательства Украины и признании ее непрозрачной.

Сейчас в Украине могут осуществлять переводы в национально валюте без открытия счетов 63 платежных сервиса. Полный список небанковских учреждений с действующей лицензией НБУ можно посмотреть здесь >>>

В июле Нацбанк отозвал лицензию на переводы в гривне без открытия счетов у ООО Центр Интернет платежей . Причина: компания не предоставляла услуги по переводу более 180 календарных дней и не возобновила деятельность в течение 90 дней со дня уведомления об этом регулятором.

. Причина: компания не предоставляла услуги по переводу более 180 календарных дней и не возобновила деятельность в течение 90 дней со дня уведомления об этом регулятором. В мае НБУ аннулировал валютную лицензию у ООО Лев Капитал из-за непрозрачной структуры собственности.

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