НБУ забрал лицензию у еще одного платежного сервиса

Национальный банк Украины 24 октября отозвал у ООО Мира Финанс лицензию на переводы в национальной валюте без открытия счетов.
Как сообщает пресс-служба НБУ, решение принято в связи с несоответствием структуры собственности Мира Финанс требованиям законодательства Украины и признании ее непрозрачной.
Сейчас в Украине могут осуществлять переводы в национально валюте без открытия счетов 63 платежных сервиса. Полный список небанковских учреждений с действующей лицензией НБУ можно посмотреть здесь >>>
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