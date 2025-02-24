НБУ забрал лицензию у финансовой компании россиянки из офиса экс-жены Деркача

Фото: Схемы / Радио Свобода

Национальный банк аннулировал лицензию финансовой компании "Спектрум Эссетс" из-за связей ее владельцев с Россией. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в понедельник, 24 февраля.

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Третьего февраля НБУ признал небезупречной деловую репутацию этой компании, а также ее владельцев (Spectrum UA Credit Llc) и Марины Евсеевой из-за подтвержденной информации о наличии у последней гражданства РФ.

При этом ООО "Спектрум Эссетс" предоставляло Нацбанку недостоверную информацию о том, что у Марины Евсеевой нет гражданства и/или налогового резидентства РФ.

В декабре 2024 года "Схемы" сообщили, что зарегистрированная на Евсееву компания "Спектрум Эссетс" победила в государственном аукционе в Украине, получив в собственность активы ликвидированных российских банков на общую сумму 3 млрд грн.

Журналисты выяснили, что свое российское гражданство Евсеева скрыла от украинских органов контроля, предоставив информацию только об американском. Кроме того, она продолжает после начала полномасштабного вторжения посещать Россию.

По доверенности от Евсеевой Спектрум Эссетс управляет Михаил Трубчик. Он, кроме американского, имеет гражданство Беларуси. СБУ запрещала Трубчику въезд в Украину, называя представителем "глубоко законспирированной сети спецслужб РФ".

Фирму "Спектрум Эссетс" учредили в Киеве осенью 2019 года. Она зарегистрирована в офисе в центре столицы на Кловском спуске, принадлежащем гражданке Российской Федерации Оксане Тереховой, бывшей супруге подозреваемого в госизмене экс-нардепа Андрея Деркача. США ввели против него санкции за содействие вмешательству России в американские президентские выборы в 2020 году.

Деркач бежал в Россию в 2022 году, а недавно он вошел в комитет безопасности Совета федерации РФ. Его бывшая супруга Терехова сейчас тоже живет в России.