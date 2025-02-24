НБУ забрав ліцензію у фінансової компанії росіянки з офісу ексдружини Деркача

Регулятор анулював ліцензію фінансової компанії "Спектрум Ессетс" через зв'язки її власників з Росією

Фото: Схеми / Радіо Свобода

Національний банк анулював ліцензію фінансової компанії "Спектрум Ессетс" через зв'язки її власників з Росією. Про це пресслужба регулятора повідомила в понеділок, 24 лютого.

Третього лютого НБУ визнав небездоганною ділову репутацію цієї компанії, а також її власників (Spectrum UA Credit Llc) і Марини Євсєєвої через підтверджену інформацію про наявність в останньої громадянства РФ.

Водночас ТОВ "Спектрум Ессетс" надавало Нацбанку недостовірну інформацію про те, що Марина Євсєєва не має громадянства та/або податкового резидентства РФ.

У грудні 2024 року "Схеми" повідомили, що зареєстрована на Євсєєву компанія "Спектрум Ессетс" перемогла у державному аукціоні в Україні, отримавши у власність активи ліквідованих російських банків на загальну суму 3 млрд грн.

Журналісти з'ясували, що своє російське громадянство Євсєєва приховала від українських органів контролю, надавши інформацію лише про американське. Крім того, вона продовжує після початку повномасштабного вторгнення відвідувати Росію.

За довіреністю від Євсєєвої "Спектрум Ессетс" управляє Михайло Трубчік. Він, окрім американського, має громадянство Білорусі. СБУ забороняла Трубчіку в’їзд в Україну, називаючи представником "глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ".

Фірму "Спектрум Ессетс" заснували у Києві восени 2019 року. Вона зареєстрована в офісі у центрі столиці на Кловському узвозі, який належить громадянці Російської Федерації Оксані Тереховій, колишній дружині підозрюваного у держзраді екснардепа Андрія Деркача. США ввели проти нього санкції за сприяння втручанню Росії в американські президентські вибори у 2020-му.

Деркач втік до Росії у 2022 році, а нещодавно він увійшов до комітету безпеки Ради федерації РФ. Його колишня дружина Терехова нині теж мешкає у Росії.