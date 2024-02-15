"Не будут бедны воевать за богатых". Гетманцев раскритиковал экономическое бронирование

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев не поддерживает идею так называемого экономического бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву. Об этом Гетманцев сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Если мы говорим с вами, что давайте мы не будем мобилизовать людей с высокими зарплатами, то давайте скажем честно, что мы не будем мобилизовать работников банковского сектора или страховых компаний, или не будем мобилизовать топ-менеджмент предприятий, а мобилизовать ФЛП и рядовых наемных работников. А почему? У меня нет ответа на этот вопрос", – заявил народный депутат.

Он считает, что имущественный ценз – это самый плохой ценз, который можно применить в контексте бронирования от мобилизации, "потому что не будут и не могут бедные воевать за богатых".

Читайте также: "Огромные деньги. Где их взять – вопросы". Гетманцев – о стоимости мобилизации

Механизм бронирования по уплате налогов, под которое будут подпадать прежде всего работники с высокими зарплатами, Гетманцев считает дискриминационным.

"Любые такого рода подходы порождают целый ряд дискриминаций, например, дискриминации по профессиям, потому что есть отрасли, где нет таких высоких зарплат, или дискриминации по должности, потому что нет такого предприятия, где обычный рабочий получает немного меньше, чем директор – это же официальная статистика. У нас средняя зарплата в 2023 году – 18 000", – отметил он.

Экономическое бронирование, по его мнению, может быть дискриминацией и по месту жительства, "поскольку в селах зарплата ниже, и в разных регионах страны доходы отличаются".

"Этот целый ряд дискриминаций нивелирует эту с первого взгляда прекрасную идею "отбеливания" заработных плат. Так что, на первый взгляд, мне она должна была бы понравиться, но нет, слишком большой цены это может стоить", – подытожил Гетманцев.