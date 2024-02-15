"Величезні гроші. Де їх взяти – питання". Гетманцев – про вартість мобілізації

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не виключив, що державі доведеться йти на непопулярні кроки, щоб профінансувати мобілізацію у 2024 році. Про це він сказав в інтерв'ю Інтерфаксу-Україна.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

На початку лютого голова бюджетного комітету Роксолана Підласа припустила, що для мобілізації від 400 000 до 500 000 солдатів потрібно буде знайти 720 млрд грн.

Гетманцев сказав, що це орієнтовна сума, бо ніхто не знає всіх параметрів мобілізації, але вона дає розуміння загальних масштабів проблеми.

"Скільки буде необхідно залучити людей відразу (у перший місяць-два), скільки протягом певного періоду (до кінця року чи далі), скільки усього й у які терміни? Скільки з них отримуватимуть зарплати з "бойовими нарахуваннями" у частинах на передовій, а скільки мобілізовуватимуть у тилові частини чи нові частини, які формуватимуться як резерв? Сухопутні війська складаються з різних видів, які мають різну вартість і підготовки, і забезпечення, а отже й обсяги фінансування", – сказав він.

Знайти такі гроші буде непросто, визнав депутат.

"Це величезні гроші. І де їх взяти – це велике питання. Ми будемо перебувати в дискусії з Мінфіном, вже було декілька нарад із цього приводу. Безперечно, ми чекаємо на фінальні оцінки і пропозиції Мінфіну та Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету. Тут треба розуміти, що, з одного боку, економіка дійсно не має потенціалу для підвищення ставок податків, але, з іншого боку, коли мова йде про фінансування армії, а отже про забезпечення найголовнішої цінності – безпеки життя, – хороших і "популярних" рішень в уряду не залишається. Є тільки складні", – сказав Гетманцев.