"Колосальна сума". У Раді оцінили додаткові витрати на мобілізацію

720 млрд грн додаткової потреби на рік – це близько 22,5% усіх видатків у 2024 році та 41% видатків на оборону

Роксолана Підласа (Фото: пресслужба партії Слуга народу)

Міністерство оборони та Міністерство фінансів спільно з комітетами Верховної Ради з питань бюджету і питань оборони оцінили видатки на мобілізацію та доозброєння у близько 700 млрд грн. Про це голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа сказала в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Щоб мобілізувати від 400 000 до 500 000 осіб, лише на навчання, виплати та одяг потрібно 322 млрд грн. Ще 400 млрд грн треба на закупівлю та модернізацію військової техніки.

"720 млрд грн додаткової потреби на рік – колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% видатків на оборону. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тож йдеться лише про внутрішні ресурси. Збільшити їх на 40% за кілька місяців – дуже нетривіальне завдання", – сказала народна депутатка.

Читайте також: Ухилянтам блокуватимуть рахунки за рішенням суду – законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці грудня 2023 року міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що не може спрогнозувати вартість додаткової мобілізації для бюджету на 2024 рік, бо у нього недостатньо інформації для цього.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня назвав суму 500 млрд грн, але, за словами Марченка, це спрощений підхід, який базується на поточній кількості війська (понад 1 млн осіб) і розмірі фонду грошового забезпечення (1 трлн грн).

Він додав: поки що не бачить потреби для перегляду держбюджету на 2024 рік через мобілізацію.

"Багато питань є, і я в останню чергу хотів би говорити про гроші й потреби. Бо ми можемо подумати про гроші, але нам потрібен план. Буде план – буде розмова", – сказав Марченко.