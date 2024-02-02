"Колоссальная сумма". В Раде оценили дополнительные расходы на мобилизацию

720 млрд грн дополнительной потребности в год – это около 22,5% всех расходов в 2024 году и 41% расходов на оборону

Роксолана Пидласа (Фото: пресс-служба партии Слуга народа)

Министерство обороны и Министерство финансов совместно с комитетами Верховной Рады по вопросам бюджета и обороны оценили расходы на мобилизацию и довооружение в около 700 млрд грн. Об этом глава комитета Рады по бюджету Роксолана Пидласа сказала в подкасте Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Чтобы мобилизовать от 400 000 до 500 000 человек, только на обучение, выплаты и одежду нужно 322 млрд грн. Еще 400 млрд грн понадобится на закупку и модернизацию военной техники.

"720 млрд грн дополнительной потребности в год – колоссальная сумма. Это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% расходов на оборону. Средства международных партнеров на нужды армии тратить нельзя. Поэтому речь идет только о внутренних ресурсах. Увеличить их на 40% за несколько месяцев – очень нетривиальная задача", – сказала народный депутат.

Читайте также: Уклонистам будут блокировать счета по решению суда – законопроект о мобилизации

В конце декабря 2023 года министр финансов Сергей Марченко сказал, что не может спрогнозировать стоимость дополнительной мобилизации для бюджета на 2024 год, потому что у него недостаточно информации для этого.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря назвал сумму 500 млрд грн, но, по словам Марченко, это упрощенный подход, который базируется на текущем количестве войска (более 1 млн человек) и размере фонда денежного довольствия (1 трлн грн).

Он добавил, что пока не видит необходимости пересмотра госбюджета на 2024 год из-за мобилизации.

"Многие вопросы есть, и я в последнюю очередь хотел бы говорить о деньгах и потребностях. Потому что мы можем подумать о деньгах, но нам нужен план. Будет план – будет разговор", – сказал Марченко.