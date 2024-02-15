"Огромные деньги. Где их взять – вопрос". Гетманцев – о стоимости мобилизации

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев не исключил, что государству придется идти на непопулярные шаги, чтобы профинансировать мобилизацию в 2024 году. Об этом он сказал в интервью Интерфаксу-Украина.

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Гетманцев сказал, что это ориентировочная сумма, так как никто не знает всех параметров мобилизации, но она дает понимание общих масштабов проблемы.

"Сколько будет необходимо привлечь людей сразу (в первый месяц-два), сколько за определенный период (до конца года или дальше), сколько всего и в какие сроки? Сколько из них будут получать зарплаты с "боевыми начислениями" в частях на передовой, а сколько будут мобилизовываться в тыловые части или новые части, которые будут формироваться как резерв? Сухопутные войска состоят из разных видов, имеющих разную стоимость и подготовки, и обеспечения, а значит и объемы финансирования", — сказал он.

Найти такие деньги будет непросто, признал депутат.

"Это огромные деньги. И где их взять – это большой вопрос. Мы будем находиться в дискуссии с Минфином, уже было несколько совещаний по этому поводу. Безусловно, мы ждем финальных оценок и предложений Минфина и Кабмина. Не исключаю, что будут предложения по пересмотру доходной части бюджета. Здесь следует понимать, что, с одной стороны, экономика действительно не имеет потенциала для повышения ставок налогов, но, с другой стороны, когда речь идет о финансировании армии, а значит об обеспечении самой главной ценности – безопасности жизни, — хороших и "популярных" решений у правительства не остается. Есть только сложные", – сказал Гетманцев.