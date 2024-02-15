"Не будуть бідні воювати за багатих". Гетманцев розкритикував економічне бронювання

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не підтримує ідею так званого економічного бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову. Про це Гетманцев сказав у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"Якщо ми говоримо з вами, що давайте ми не будемо мобілізувати людей з високими зарплатами, то давайте скажемо чесно, що ми не будемо мобілізувати працівників банківського сектору чи страхових компаній, чи не будемо мобілізувати топ-менеджмент підприємств, а будемо мобілізувати ФОПів та рядових найманих працівників. А чому? У мене немає відповіді на це питання", – заявив народний депутат.

Він вважає, що майновий ценз – це найгірший ценз, який можна застосувати у контексті бронювання від мобілізації, "бо не будуть і не можуть бідні воювати за багатих".

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Механізм бронювання за сплатою податків, під яке підпадатимуть насамперед працівники із високими зарплатами, Гетманцев вважає дискримінаційним.

"Будь-які такого роду підходи породжують цілу низку дискримінацій, наприклад, дискримінації за професіями, бо є галузі, де немає таких високих зарплат, або дискримінації за посадою, бо немає такого підприємства, де звичайний робітник отримує трохи менше, ніж директор – це ж офіційна статистика. У нас середня зарплата у 2023 році – 18 000", – зазначив він.

Економічне бронювання, на його думку, може бути дискримінацією й за місцем проживання, "бо в селах зарплата нижча, та й у різних регіонах країни доходи різняться".

"Ця ціла низка дискримінацій нівелює цю з першого погляду прекрасну ідею "відбілення" заробітних плат. Тож, на перший погляд, мені вона повинна була б сподобатися, але ні, занадто великою ціною це може датися", – підсумував Гетманцев.