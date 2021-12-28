Не за что извиняться: World Soccer вернул статью об офшорных схемах "Динамо" Киев

Британская юридическая компания H20 Law Limited завершила расследование по просьбе издательства Kelsey Publishing и пришла к выводу, что факты, изложенные в статье журнала World Soccer о существовании офшорных схем при выплате зарплат игрокам "Динамо" Киев, соответствуют действительности. О чем юркомпания известила футбольный клуб в письме, имеющимся в распоряжении LIGA.net.

"Статья не вводит в заблуждение, не является ложной или неточной. World Soccer нечего исправлять, и не за что извиняться. Соответственно, требования ФК "Динамо" Киев отклонены", – говорится в письме.

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В результате World Soccer вернул в электронную версию журнала статью, которая была снята со всех онлайн платформ издания по требованию "Динамо".

В ноябрьском номере World Soccer опубликовал материал об офшорной бухгалтерии выплат зарплат игрокам "Динамо" Киев на примере нападающего клуба Артема Беседина.

Во время матча на Евро-2020 Беседин получил тяжелую травму, что давала право "Динамо" получить финансовую компенсацию от ФИФА по Программе защиты клубов (CPP), сумма которой рассчитывается от официальной зарплаты игрока.

По данным украинских налоговых органов, клуб выплачивает Беседину зарплату 290 евро в месяц, что означает, что компенсация "Динамо" по программе СРР составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока или 1485 евро за пять месяцев. Полная зарплата Беседина на самом деле намного выше, указывало издание.

В 2017 году была создана офшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., которая получает все призовые деньги украинского клуба от УЕФА. Эта компания заключает индивидуальные имиджевые контракты со всеми игроками киевского "Динамо", включая Беседина. Согласно имиджевому контракту, он получает 45000 евро в месяц, говорилось в материале.

После травмы Беседина президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что не будет требовать компенсации от ФИФА, и что клуб будет лечить нападающего за свой счет.

В ответ на публикацию статьи в World Soccer "Динамо" обратилось к изданию с требованием остановить распространение ложной информации и опровергнуть данные, не соответствующие действительности и наносящие ущерб деловой репутации клуба. "Мы предоставили британскому изданию документы, свидетельствующие о том, что факты, изложенные в статье, являются фейками", – говорилось в заявлении.

В своих выводах по итогам расследования H20 Law указал, что "не существует окончательной версии того, как платят игрокам ФК "Динамо" (Киев). Скорее существует ряд различных версий. Есть контракт Беседина (в долларах США) – это одна версия, для другой есть платежные ведомости (в украинских гривнах), которые противоречат декларациям о заработной плате, а затем есть налоговые декларации, указанные в пункте 2. Есть еще и сбивающая с толку версия, представленная г-ном Суркисом".

Поскольку "Динамо" не может получить компенсацию по программе защиты клубов ФИФА, отсюда следует, что компенсация должна была бы быть основана на "заработной плате" г-на Беседина, которая и была указана в статье, резюмируют в H20 Law.

World Soccer в ноябрьском номере опубликовал материал об офшорных схемах в "Динамо" Киев при выплате зарплат футболистам. 3 декабря издатель World Soccer – Kelsey Publishing Ltd. – удалил из всех онлайн-платформ статью о существовании якобы офшорных схем при выплате зарплат игрокам "Динамо" Киев из-за ложной информации по требованию футбольного клуба.

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Роман Брыль

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