Нефьодов анонсировал увольнение более 500 таможенников

С официальным запуском новой Государственной таможенной службы более 500 одиозных сотрудников не будут переведены в новую структуру и будут уволены. Об этом в эфире Украинского Радио заявил глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов.

"Это означает, что в очень многих регионах нам удастся прямо сейчас обезглавить схемы. Но очень важный следующий шаг - нам надо заменить их профессиональными и честными людьми. Потому что иначе на два-три месяца все притихнут, после этого кто-то там организует такую ​​же историю ", - сказал Нефьодов.

Он подчеркнул, что с конца декабря начинаются конкурсы в новую Гостаможслужбу и добавил, что теперь "можно и нужно будет работать честно". "Со следующего года мы начинаем программу поднятия зарплаты таможенников", - отметил чиновник.

Нефьодов подчеркнул, что сокращение структур позволит обновить руководящий состав. "Потому что я совершенно не верю людям, которые 20 лет создавали ту систему, которая явно не удовлетворяет ни нас как налогоплательщиков, ни политиков. Этих людей надо менять и давать шанс новым людям, молодежи, выпускникам таможенной академии, кому-то, кто придет из бизнеса, с брокерского сообщества, с субъектов внешнеэкономической деятельности", - пояснил он.